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شـاهـد: الغرفة المشتركة تنشر فيديو حول مناورة "الركن الشديد"

الخميس 24 ديسمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شـاهـد: الغرفة المشتركة تنشر فيديو حول مناورة "الركن الشديد"



غزة / سما /

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020  ، عن إجراء مناورة "الركن الشديد" يوم الثلاثاء المقبل .

جاء ذلك من خلال نشر مقطع فيديو يكشف عن تدريبات خاصة ونوعية لفصائل المقاومة ، و يظهر مشاهد مصورة لعمليات مشتركة ومنفذيين عمليات داخل الأراضي المحتلة .

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