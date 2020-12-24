شـاهـد: الغرفة المشتركة تنشر فيديو حول مناورة "الركن الشديد"

غزة / سما /
أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ، عن إجراء مناورة "الركن الشديد" يوم الثلاثاء المقبل .
جاء ذلك من خلال نشر مقطع فيديو يكشف عن تدريبات خاصة ونوعية لفصائل المقاومة ، و يظهر مشاهد مصورة لعمليات مشتركة ومنفذيين عمليات داخل الأراضي المحتلة .
غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن إجراء مناورة "الركن الشديد" يوم الثلاثاء المقبل pic.twitter.com/57JmxZdKrL— وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 24, 2020