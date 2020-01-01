بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل عبد الرحيم ملوح من مقر الرئاسة

رام الله / سما /

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شيع، ظهر اليوم الخميس، جثمان نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وأفراد عائلته.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان ملوح إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على أكتاف الجنود، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه اكليلا من الزهور.

وسيتوجه الموكب إلى مقبرة البيرة حيث سيوارى جثمان الفقيد الثرى.

كان الراحل ملوح عضوا في المجلس الوطني منذ دورته الـ19 التي عقدت في الجزائر عام 1988 (دورة اعلان الاستقلال) ممثلا عن الجبهة الشعبية، وكان عضوا للجنة التنفيذية للدورات 20و21و22 منذ العام 1991 وحتى شهر نيسان 2018.

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