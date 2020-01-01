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الصحة : تسجيل 17 حالة وفاة و1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2291 حالة

الخميس 24 ديسمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 17 حالة وفاة و1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2291 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن 17 حالة وفاة، و1704 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 2291 مريضًا، بعد فحص 5879 عينة.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن 122 من المرضى في العناية المكثفة، منهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فايروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9%.

وجرى تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1)، و9 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13)، قطاع غزة (806).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18)، قطاع غزة (665).

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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