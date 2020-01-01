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مشاهدة مباراة شباب المغرب وليبيا بث مباشر .. المغربية الرياضية

الخميس 24 ديسمبر 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة شباب المغرب وليبيا بث مباشر .. المغربية الرياضية



تونس / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة شباب ليبيا والمغرب بث مباشر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 في الجولة الرابعة من بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 عاما.

مباراة شباب المغرب وليبيا مباشر تبث من الملعب الأولمبي حمادي العقربي عبر القناة الرياضية المغربية (Arryadia SD/HD) ومنصاتها بصوت المعلق عبد الصمد ولي شهيبة.

ويطلق حكم اللقاء صافرة البداية عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر وفلسطين والسودان، بينما تكون الثانية لدى المغرب وتونس والجزائر، الرابعة في السعودية وقطر.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري للشباب مع نظيره المصري بالتزامن مع موقعة المغرب وليبيا، إلا أنها ألغيب بسبب انسحاب شباب الفراعنة من المنافسات مؤخرا.

مباراة شباب ليبيا والمغرب مباشر:

وخاض أشبال الأطلس الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء الحاسم ضد ليبيا، إذ لم يتجاوز 30 دقيقة، بهدف تخفيف عناء كثرة التدريب واستحضار كل عوامل التركيز والتحفيز.

وقالت المغربية الرياضية إن لغة واحدة هي القاسم المشترك بين اللاعبين وهو الذهاب إلى كأس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021، موضحة أن الأشبال يسيرون في المسار الصحيح.

وفاز شباب ليبيا على مصر إداريا، ثم تفوقوا على الجزائر بهدف نظيف، فيما من المقرر أن يختتم منافساته بهذه البطولة المؤهلة لكأس الأمم بلقاء تونس يوم الأحد القادم.

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