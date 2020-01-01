سبب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، عن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد بعد أسابيع قليلة من توليه رئاسة اللجنة المؤقتة.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة المستشار أحمد البكري جاء إثر معاناة منذ الأسبوع المنصرم مع فيروس كورونا، موضحة أنه كان يتلقى العلاج بإحدى مشافي الإسماعيلية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير في تدوينه مقتضبة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: البقاء لله في وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري، داعيا له بالمغفرة والرحمة.

وكانت شائعات قد صدرت قبل أيام حول وفاة أحمد البكري، لكن نادي الزمالك أكد عدم صحتها، موضحا في الوقت ذاته أن حالته الصحية غير مستقرة نتيجة مضاعفات الفيروس.

وقدم لاعبون ومسؤولون في الأندية المصرية والعربية، وإعلاميون رياضيون خالص التعازي والمواساة إلى أسرة المستشار البكري الذي انتقل إلى رحمة الله بسبب الفيروس.

وقاد البكري منذ توليه منصبه خلفا للمستشار مرتضى منصور، حملة من التطوير، إذ عزمت لجنته على تجديد عقود جميع لاعبي فريق كرة القدم، وحشد التمويل اللازم لذلك.

ولم يستمر البكري في المنصب حتى تم الإعلان قبل عدة أيام عن نقله إلى المستشفى؛ نتيجة تشخيص إصابته بمرض كوفيد 19 الذي تمكن منه لاحقا حين أعلن الأطباء وفاته.