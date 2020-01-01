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السنوار لا يريد ان يفوت الفرصة

معاريف تكشف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس للتوصل الى صفقة تبادل

الخميس 24 ديسمبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تكشف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس للتوصل الى صفقة تبادل



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، ان الاتصالات السرية بين اسرائيل وحماس بشأن التوصل الى صفقة تبادل مستمرة في هذه الايام.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فان جهات اسرائيلية تعتقد انه بالرغم من الاعلان عن انتخابات عامة ينبغي الاستمرار في هذه المحاولات، مشيرة الى الوضع الصعب في قطاع غزة على ارضية ازمة تفشي الكورونا من شانه ان يؤدي الى احراز تقدم فيها .

كما ترى الصحيفة "ان رئيس حركة حماس يحيى السنوار لا يريد ان يفوت الفرصة من اجل تقديم المساعدات للقطاع".

وكشفت مصادر في القاهرة أن وفداً أمنياً مصرياً، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق، سيصل إلى غزة خلال ساعات، من أجل إجراء محادثات مع قيادة حماس ومن ثمة سيتوجه الى رام الله وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو الحفاظ على حالة الهدوء، ومراجعة إجراءات المناورة العسكرية التي من المقرر أن تنفذها الفصائل في القطاع يوم الأحد المقبل.

#صفقة تبادل الأسرى #السنوار #حماس #اسرائيل #الوفد الامني المصري

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