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"الصحة" تحذر من ازدياد أعداد إصابات كورونا بين الشباب

الخميس 24 ديسمبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تحذر من ازدياد أعداد إصابات كورونا بين الشباب



رام الله / سما /

حذر منسق ملف مرضى كورونا للأسرة في وزارة الصحة د. عنان راشد من ازدياد عدد الإصابات بين صفوف الشباب، وليس كبار السنن وكذلك ذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة فقط.

وأشار راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الخميس، إلى وجود عدد من الشبان المصابين بالعناية المركزة.

من جانب آخر، قال راشد "إنه في ظل الإعلان عن إصابات جديدة بالطفرة الجديدة للفيروس يجري التحضير لمواجهة ذلك"، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مراكز صحية موزعة على جميع المحافظات في شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأقسام خاصة داخل المشفيات الحكومية تكون داعمة لها.

وأشار راشد إلى أن نسبة الإشغال ما زالت مرتفعة وتتراوح ما بين 71- 74 بالمئة للأسرة العادية، و85 -89 بالمئة لأسرة العناية المركزة.

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