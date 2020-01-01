التنمية: إضافة 2400 أسرة جديدة لمستحقات الشؤون وحجب 360 آخرين

غزة / سما /

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، أن وزارة التنمية أضافت 2400 أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية التي كانت تنتظر الصرف في هذه الدفعة وتم الصرف لها بالفعل.

وأوضحت الكحلوت في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن عدد المستفيدين من مخصصات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بلغ نحو 81 ألف أسرة فقيرة متعففة بعد إضافة أعداد جديدة لبرنامج المساعدات النقدية.

وقالت الكحلوت:"تواصلنا مع سلطة النقد لتقسيم الأسر المستفيدة إلى مجموعات حسب الأحرف الأبجدية، ويبدو قد داهمها الوقت ولم تستطع تنفيذ خطتنا، ونأمل تنفيذها في الدورات القادمة حتى نتفادى نقل فايروس كورونا للمواطنين".

وأشارت الكحلوت، إلى أنه تم خلال هذه الدورة حجب ما يقارب 360 أسرة بسبب إشكاليات بوجود سجلات تجارية ومصادر مالية أخرى واستبدالها بعدد من الأسر التي كانت تنتظر الإضافة على برنامج المساعدات.