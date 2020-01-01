سعد يدعو العمال لأخذ الحيطة والحذر بعد ظهور اصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا" في إسرائيل

رام الله / سما /

حذر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، العمال الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948، من خطورة الانتشار السريع لفيروس "كورونا" بينهم، خاصة مع ظهور إصابات بالطفرة الجديدة التي تتميز بسرعة الانتشار.

وطالب سعد العمال بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة، وعدم الاختلاط والخروج من أماكن عملهم للأماكن العامة، وخاصة تلك التي يتواجد بها المستوطنون القادمون من بريطانيا، لانتشار الفيروس بشكل كبير بينهم، حسبما أفادت المعطيات العالمية.

وفيما يتعلق بإعلان حكومة الاحتلال فرض إغلاق لأسبوعين، أوضح سعد انه لن يشمل المشاريع الحيوية كالبناء، وسيسمح للعمال في هذا المجال بمواصلة عملهم، فيما سيتم وقف كافة الأعمال في قطاع الخدمات داخل إسرائيل، كما سيشمل إغلاقا جزئيا للمؤسسات التعليمية، وشاملا للمحال التجارية، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل.