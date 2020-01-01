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عشراوي تنعى المناضل الوطني عبد الرحيم ملوح

الخميس 24 ديسمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت د. حنان عشراوي إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق  "عبد الرحيم ملوح"  وتقدمت  من شعبنا وأسرته وذويه ومحبيه وآل ملوح عموماً بخالص مشاعر العزاء والمواساة القلبية الصادقة.


وأكدت في بيان لها، اليوم الخميس، على أن سيرة الفقيد ونضاله وانتمائه إلى قضيته العادلة وإسهامه في العمل الوطني سيبقى حاضرا في الذاكرة الوطنية، وشددت على دوره الطليعي ومساهماته المهمة في النضال الوطني مدافعا عن حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.


وختمت بيانها بالقول:" إن تاريخ الفقيد وعطاءه وانجازاته ستظل منارة تقودنا نحو تحقيق الكرامة والحرية والاستقلال وعودة اللاجئين وبناء الدول الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس".

#حنان عشراوي #عبد الرحيم ملوح

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