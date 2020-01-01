  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اللجنة الحكومية تناقش اليوم ملف النشاط الرياضي بغزة

الخميس 24 ديسمبر 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الحكومية تناقش اليوم ملف النشاط الرياضي بغزة



غزة / سما /

أكـد عبـد السـلام هنيـة عضو المجلس الأعلي للشباب والرياضة, أنه سيتم اليوم مناقشة ملف إستئناف النشاط الرياضي في قطاع غـزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنـة المتابعة الحكومية.

وقـال هنيـة في تصريحات صحفية، إن وزارة الصحـة سـتعرض خلال الاجتماع التقييم التي عملـت عليـه في الفتـرة الماضية بعـد فـرض حظـر التجـول يومـي الجمعـة والسـبت علـى مـدار أسـبوعين، متمنيـا أن تكـون النتائـج إيجابية وتصب في مصلحة استئناف النشاط الرياضي في غزة.

وتوقـع هنيـة أن يتـم اليـوم خلال الاجتماع حسـم ملـف عـودة المباريات من جديد، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الطبـي الـذي تـم اعتمـاده لتطبيقـه في كافـة الأنشطة الرياضية التي سيتم استئنافها.

وأوضـح هنيـة أن الحديـث عـن عـودة النشـاط الرياضي بدايـة عـام 2021لا يزال مطروحـا، لكنـه أكـد عـلى أن اجتماع اليـوم سـيتم توضيـح الأمور بشـكل نهـائي وسـتمنح الفـرق الرياضيـة فتـرة كافيـة للتحضير والإعداد قبل استئناف المباريات.

وأضـاف هنيـة أن إقامـة المباريات في دوري المحترفين بالضفـة الغربيـة علـى الرغـم مـن وجـود الحظـر والقـرارات الحكوميـة، يختلـف عـن الوضـع في غـزة بشـكل كامـل خاصـة وأن بطولة الدوري في الضفة شارفت على نهاية مرحلة الذهاب.

وشـدد هنيـة عـلى أن سـلامة وصحـة المواطن الفلسـطيني هـي الأهم في المرحلة الحاليـة في ظـل تفـشي فايروس كورونـا وارتفاع عدد الإصابات بين المواطنين.

#غزة #دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

وفد من الخارجية المصرية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الأخبار الرئيسية

انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي سيستمر حتى هذا الموعد ..

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"