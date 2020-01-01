  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلا

الخميس 24 ديسمبر 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلا



وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بتوقيع عائشة القذافي، ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي، موجهة إلى الجزائر تشير فيها إلى ظروف فرار أقاربها إلى هذا البلد المجاور، مما أثار جدلا.

إقرأ المزيد
[في ذكرى وفاته.. ليبيون في فرنسا يطالبون بكشف مكان دفن معمر القذافي]
في ذكرى وفاته.. ليبيون في فرنسا يطالبون بكشف مكان دفن معمر القذافي

ونفى مصدر مقرب من عائلة القذافي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تكون عائشة هي التي كتبت الرسالة منتصف الشهر الجاري، بعنوان "رسالة إلى الجزائر"، وبأنها أعادت صياغة الحقائق وتناولت المشاريع السياسية لسيف الإسلام.

وقال المصدر: "هذا النص مليء بالأكاذيب. كل من يعرف أحداث ليبيا عام 2011 يعلم أن هذه الرسالة خاطئة".

وتناولت بعض وسائل الإعلام الوطنية نص الرسالة على أنها فعلا من توقيع عائشة، وجاء في النص أن معمر القذافي نصح ابنته بمغادرة الأراضي الليبية مع أفراد عائلتها واللجوء إلى الجزائر.

وتعود الوقائع إلى ربيع عام 2011، خلال الغارات الجوية التي نفذتها بعض دول الناتو على مواقع القوات التي ظلت موالية للزعيم الليبي معمر القذافي، ولا سيما مقر باب العزيزية، أحد أماكن الإقامة الرئيسية لعائلة القذافي.

وجاء في نص الرسالة المنسوبة إلى عائشة القذافي:

"عندما قصف الناتو بلدي وهدم باب العزيزية، فررنا إلى سرت لأنها مسقط رأس والدي، لكن الخونة تبعونا، هربنا إلى بني وليد التي قاومت كثيرا، ووعدنا شيوخ القبائل هناك بأنهم سيموتون من أجلنا(...)".

"قلنا لوالدي إن الأمر متروك له ليقرر أين يجب أن نذهب وأننا نتفق معه دون تردد. تنهد عدة مرات ثم قال: "أذهب إلى الجزائر، أذهب إلى الجزائر، لم أر منهم أي ضرر طيلة خمسين عاما! في الجزائر ستعيشون أحرارا".

وتابع: "الجزائر لن تسلمكم إلى الناتو ولن يجرؤ الناتو على دخول الجزائر، أنا متأكد !! تمتلك الجزائر سلاح ردع شامل منذ عام 1973، وقد أتاحته للدول العربية خلال حرب أكتوبر ضد إسرائيل. لكن الخونة العرب أبلغوا أمريكا وإسرائيل عن ذلك، الأمر الذي جعل الجزائر تنفي ذلك! الجزائر لن تسلمك إلى محكمة العدل الدولية أو إلى أي دولة أو منظمة طلبت ذلك!".

#ليبيا #الجزائر #عائشة القذافي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

الأخبار الرئيسية

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين