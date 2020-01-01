لاعب الريال الواعد "رودريجو" يتعرض لإصابة قوية

وكالات / سما /

تعرض البرازيلي الشاب رودريجو جويس، نجم فريق ريال مدريد، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد غرناطة في مباريات الدوري الإسباني.

وسقط اللاعب داخل منطقة جزاء غرناطة ليطلب التغيير على الفور، لكنه لم يستطع الخروج على قدميه من أرض الملعب ليدخل المسعفون ويحملونه على نقالة.

وأثارت تعبيرات وجه رودريجو عند خروجه من أرض الملعب قلق ريال مدريد بسبب كون الإصابة خطيرة لكنه كان يشعر ببعض الآلام نتيجة لإصابة تبدو أنها عضلية ليدفع مدربه زين الدين زيدان بزميله ماركو أسينسيو بدلاً منه في الدقيقة 38.

ويلتقي النادي الملكي مساء اليوم بالفريق الأندلسي في معقله ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإسباني.