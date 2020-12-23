  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو : وضع أعلام ضخمة للمغرب على أسوار القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : وضع أعلام ضخمة للمغرب على أسوار القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

وضعت السلطات الإسرائيلية أعلام المغرب على أسوار البلدة القديمة في القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي، وذلك غداة توقيع "اتفاق التطبيع" بين البلدين.

يذكر أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس بتوصية من منظمة المؤتمر الإسلامي في العام 1975، حيث كلف الملك الراحل الحسن الثاني برئاستها قبل أن تؤول إلى نجله الملك الحالي لاحقا.  

وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون نيابة عن سكان القدس: "هذه خطوة سياسية مهمة وتاريخية أخرى، وأنا أهنئ وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية السلام هذه".

وأضاف ليون: "آمل أن نتمكن فورا بعد أزمة فيروس كورونا من رؤية السياح من المغرب الذين سيأتون لزيارة القدس".

ووصل وفد أمريكي إسرائيلي مشترك، أمس الأربعاء، إلى الرباط لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق التطبيع. وحضر المراسم الملك محمد السادس ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، والمستشار الأمريكي جاريد كوشنر.

المصدر: "Israel National News"

#القدس #المغرب #اسرائيل #أعلام #اسوار القدس #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

وفد من الخارجية المصرية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

الأخبار الرئيسية

انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"