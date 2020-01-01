  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة تنفذ حملة ضد التطبيع بعنوان" فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنفذ حملة ضد التطبيع بعنوان" فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"



غزة / سما /

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – الإدارة العامة للأنشطة التربوية – دائرة الكشافة والمرشدات حملة ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار " فلسطين أمانة والتطبيع خيانة.

و تهدف إلي نشر الوعي حول مخاطر التطبيع و جمع و حشد مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وتنفذ الحملة بشكل إلكتروني من خلال تواصل فرق الكشافة والمرشدات والمعلمين مع الطلبة عن بُعد، حيث يعد الطلبة صور وشعارات ورسومات وفيديوهات ضد التطبيع ، ويجري انتقاء الأفضل ونشرها على صفحات المدارس عبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير دائرة الكشافة والمرشدات في  التعليم الأستاذ محمد المزين :" الحملة تأتي ضمن برامج وزارة التعليم  لنشر الوعي بمخاطر التطبيع مع الاحتلال ورفض التطبيع ، كما تهدف الحملة إلى غرس القيم الوطنية والتأكيد على الثوابت الفلسطينية.

وأضاف:" الحملة مستمرة و متواصلة و لاقت التفاعل من الطلبة و الجمهور و هناك العديد من المتضامنين العرب الذين تفاعلوا وأرسلوا الرسائل المميزة و عبروا عن حبهم لفلسطين و رفضهم و إدانتهم للتطبيع.
#التعليم بغزة #التطبيع

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

وفد من الخارجية المصرية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

الأخبار الرئيسية

انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"