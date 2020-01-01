التعليم بغزة تنفذ حملة ضد التطبيع بعنوان" فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"

غزة / سما /

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – الإدارة العامة للأنشطة التربوية – دائرة الكشافة والمرشدات حملة ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار " فلسطين أمانة والتطبيع خيانة.

و تهدف إلي نشر الوعي حول مخاطر التطبيع و جمع و حشد مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وتنفذ الحملة بشكل إلكتروني من خلال تواصل فرق الكشافة والمرشدات والمعلمين مع الطلبة عن بُعد، حيث يعد الطلبة صور وشعارات ورسومات وفيديوهات ضد التطبيع ، ويجري انتقاء الأفضل ونشرها على صفحات المدارس عبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير دائرة الكشافة والمرشدات في التعليم الأستاذ محمد المزين :" الحملة تأتي ضمن برامج وزارة التعليم لنشر الوعي بمخاطر التطبيع مع الاحتلال ورفض التطبيع ، كما تهدف الحملة إلى غرس القيم الوطنية والتأكيد على الثوابت الفلسطينية.

وأضاف:" الحملة مستمرة و متواصلة و لاقت التفاعل من الطلبة و الجمهور و هناك العديد من المتضامنين العرب الذين تفاعلوا وأرسلوا الرسائل المميزة و عبروا عن حبهم لفلسطين و رفضهم و إدانتهم للتطبيع.