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عودة: لن نتحالف مع ساعر

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: لن نتحالف مع ساعر



القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، إن القائمة لن تدعم أو تتحالف مع جدعون ساعر المنشق مؤخرًا عن الليكود، والذي أسس حزبًا جديدًا باسم "أمل جديد - وحدة لإسرائيل".

وأضاف عودة في تصريحات لإذاعة "كان" العبرية، لا توجد فرصة لأن نوصي بساعر كرئيس للوزراء، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإطاحة بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن ساعر سيسير بنفس نهج نتنياهو اليميني المتطرف.

وبشأن الخلافات مع عضو القائمة منصور عباس، قال عودة إنه ليس لديه أدنى شك في أن كل ما حدث في الشهرين الماضيين قد أضر بالقائمة، لكن من الممكن تصحيح الأمور.

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