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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

علنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2526 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 665 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 36063 إصابة بينها 9981 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 25778 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 304 حالات.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 318 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 197.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #فيروس كورونا في غزة

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