وفاة وزير البيئة السابق يوسف ابو صفية

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أعلنت عائلة ابو صفية في شمال قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة ابنها د. يوسف ابو صفية وزير الدولة السابق لشؤون البيئة في الحكومة الثالثة برئاسة ياسر عرفات .

وكان ابو صفية انتخب في عام 1996، عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعُين في 26 أكتوبر 1999، عضوًا في مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة.

كما عُين في 16 مايو 2012، وزيرًا لشؤون البيئة في الحكومة الفلسطينية الرابعة عشر برئاسة سلام فياض، واستمر حتى 6 يونيو 2013.

وفي 7 أغسطس 2013، عُين مستشارًا لرئيس دولة فلسطين لشؤون البيئة وبدرجة وزير. استمر حتى إحالته للتقاعد في 26 ديسمبر 2013.