  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة وزير البيئة السابق يوسف ابو صفية

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير البيئة السابق يوسف ابو صفية



غزة / سما /

 أعلنت عائلة ابو صفية في شمال قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة ابنها د. يوسف ابو صفية وزير الدولة السابق لشؤون البيئة في الحكومة الثالثة برئاسة ياسر عرفات .

وكان ابو صفية انتخب في عام 1996، عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعُين في 26 أكتوبر 1999، عضوًا في مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة.

كما عُين في 16 مايو 2012، وزيرًا لشؤون البيئة في الحكومة الفلسطينية الرابعة عشر برئاسة سلام فياض، واستمر حتى 6 يونيو 2013.

وفي 7 أغسطس 2013، عُين مستشارًا لرئيس دولة فلسطين لشؤون البيئة وبدرجة وزير. استمر حتى إحالته للتقاعد في 26 ديسمبر 2013.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين