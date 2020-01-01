أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، إن برنامج الإغلاق المعمول به حاليا للوقاية من فيروس كورونا في قطاع غزة، مستمر "حتى منتصف الشهر القادم" (يناير/ كانون الثاني).

وأضاف أبو نعيم في تصريح لصحيفة فلسطين على هامش زيارته كنيسة دير اللاتين في غزة أمس: متوقع سير هذا البرنامج في الأيام القادمة إن لم يكن هناك جديد.

وأعرب أبو نعيم عن أمله أن يكون هناك انخفاض في الفترة القادمة في عدد الإصابات وازدياد في التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، مردفا: عدم التزام المواطنين هو الذي أدى إلى الارتفاع في عدد الإصابات.

وتابع: عندما يكون هناك التزام تنخفض هذه الإصابات بدرجة ملحوظة. يشار إلى أن إجراءات الوقاية الحالية التي تتخذها "الداخلية" في غزة تتمثل بإغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال، ومنع التجمعات بكل أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة عند الساعة 6:00 مساء يوميا.

وحتى أمس، بلغ إجمالي المصابين بكورونا في قطاع غزة 35257 شخصا، تعافى منهم 25113، وتوفي من العدد الإجمالي 295، وفق وزارة الصحة.