رام الله / سما /

خبر وفاة المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح تصدر عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الخميس، إضافة لخبر تسجيل 31 وفاة و2110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما تناولت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، خبر اصابة شاب بالرصاص واعتقاله قرب بني نعيم، ومواصلة المستوطنين عربدتهم وهجماتهم.

وفيما يلي أبرز عناوينها:

الحياة الجديدة:

-تسمية قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة باسم الراحل صائب عريقات.

-الرئيس يعزي بوفاة السفير الأسبق عوني بطاش.

-أبو ردينة في ذكرى مرور 4 سنوات على قرار 2334: على المجتمع الدولي تفعيل القرار القاضي بعدم شرعية المستوطنات.

-الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح.

-31 وفاة و2110 إصابات بـ"كورونا".. والسلالة الجديدة تنتشر بشكل أكبر بين الأطفال.

-اشتية يشيد بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل.

-الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله قرب بني نعيم والمستوطنون يواصلون العربدة.

-الحكومة تدين إرهاب المستوطنين المنظم وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا.

الأيام:

-مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل المواطنين جنوب نابلس.

-الرئاسة تطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن القاضي بعدم شرعية المستوطنات.

-الجائحة: 31 حالة وفاة ورصد 2110 إصابات جديدة "الصحة" تقرر حجر القادمين من دول أوروبية 14 يوما.

-إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل والمستوطنون ينفذون المزيد من الاعتداءات.

-وفاة القائد الكبير عبد الرحيم ملوح.

-إسرائيل تدخل أجواء الانتخابات الجديدة وحظوظ ساعر الأقوى لتشكيل الحكومة.

-بدء وسم منتجات المستوطنات المبيعة لأميركا بـ"صنعت بإسرائيل".

القدس:

-الرئيس عباس ينعاه.. وفاة نائب أمين عام الجبهة الشعبية السابق عبد الرحيم ملوح.

-أبو ردينة: على المجتمع الدولي تفعيل القرار القاضي بعدم شرعية المستوطنات.

-ضربة جديدة لنتنياهو.. الوزير الكين ينشق عن "الليكود" وينضم لـ"ساعر" وزعيم "يمينا" يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء.

-إغلاق بلدة قفين شمال طولكرم ومؤسسات في محافظات أخرى.

-اقتحام منزل عائلة الشهيد كميل في قباطية وإصابة شاب برصاص الاحتلال في بني نعيم واعتقاله.

-اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في إسرائيل وقرار بإغلاق شامل لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد القادم.

الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.