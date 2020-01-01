بريطانيا تكتشف سلالة ثانية من كورونا أخطر من سابقتها

وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده، قال إنها “أكثر قدرة على الانتقال” من السلالة المكتشفة مؤخرا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مساء الأربعاء.

وقال هانكوك إنه تم اكتشاف إصابتين بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يكون مصدر تلك السلالة جنوب إفريقيا.

وأضاف أن المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا يجب أن يعزلوا أنفسهم على الفور.

وأوضح الوزير البريطاني أن السلالة الأخيرة مقلقة للغاية لأنها أكثر قدرة على الانتقال من سلالة الفيروس المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة.

وذكر الوزير أن حالات الإصابة بكورونا ارتفعت بنسبة 57% في الأسبوع الماضي، لافتا أن بلاده تشهد الآن تقريبا نفس الذروة التي كانت خلال الموجة الأولى من الفيروس.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة البريطانية إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت بريطانيا ومن بعدها وهولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيهم.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.