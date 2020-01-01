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استطلاع إسرائيلي : الليكود يتراجع أمام أحزاب ساعر وبينيت

الخميس 24 ديسمبر 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع إسرائيلي : الليكود يتراجع أمام أحزاب ساعر وبينيت



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن حزب الليكود تراجعت قوته أكثر مع انشقاق مزيد من أعضائه، لصالح حزب جدعون ساعر الذي شكل حزبًا جديدًا بعد انشقاقه عن الليكود مؤخرًا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته إذاعة 103 العبرية، فإن الليكود انخفض إلى 25 مقعدًا بعد إعلان زئيف إلكين الليلة الماضية انشقاقه عن الليكود، والانضمام لحزب ساعر الذي يحمل اسم "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"، والذي أظهر أنه سيحصد 22 مقعدًا في حال جرت الانتخابات في هذه الأيام.

وارتفع حزب اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت إلى 15 مقعدًا بعد أن أعلن ترشحه لرئاسة الوزراء، في حين أن حزب هناك مستقبل وتيلم بزعامة يائير لابيد وموشيه يعلون سيحصد نفس العدد من المقاعد، والقائمة العربية المشتركة بـ 11 مقعدًا.

وسيحصد شاس 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7، ومثلها ليسرائيل بيتنا، و6 لميرتس، و4 فقط لحزب أزرق - أبيض المنهار والذي قد يصل لأقل من ذلك ولا يصل لنسبة الحسم.

وستجري في إسرائيل انتخابات رابعة في غضون عامين، وذلك في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، وسط تكتلات حزبية جديدة متوقع أن تظهر على الساحة.

#الليكود #اسرائيل #جدعون ساعر #بينيت #نتنياهو

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