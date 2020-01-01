كوشنر : إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت أكثر الحكومات والإدارات الأميركية الموالية لإسرائيل، وفعلت أكثر مما كان يتخيله لصالحها.

جاء ذلك في مقابلة مشتركة لكوشنر، مع آفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لصالح صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، حيث ستنشر يوم غد الجمعة كاملًا.

وقال كوشنر "كنا أيضًا الإدارة الأكثر دعمًا للعالم العربي والإسلامي، لقد بنينا الثقة بالوقوف إلى جانب حلفائنا وشركائنا، وتمتع الرئيس ترامب بثقة شعوب المنطقة، وأعطانا القدرة على تعزيز المبادرات".

وتوقع كوشنر أن يكون للمنطقة مستقبلًا ورديًا، مع تقارب الشعوب من بعضها البعض.

فيما بيركوفيتش إنه منذ أول رحلة قام بها ترامب إلى السعودية انطلاقًا من إسرائيل، أدرك أنه يمكن أن يحدث اختراق سياسي كبير، وهو ما حصل لاحقًا من خلال الاتفاقات الابراهيمية.

وأبدى الرجلان شعورهما بالرضا مما وصلت إليه دول المنطقة من تقارب مع إسرائيل، مرجحين أن يبقى ذلك لفترة طويلة رغم خروج إدارتهم من الحكم في الولايات المتحدة.