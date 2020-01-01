  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنر : إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر : إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت أكثر الحكومات والإدارات الأميركية الموالية لإسرائيل، وفعلت أكثر مما كان يتخيله لصالحها.

جاء ذلك في مقابلة مشتركة لكوشنر، مع آفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لصالح صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، حيث ستنشر يوم غد الجمعة كاملًا.

وقال كوشنر "كنا أيضًا الإدارة الأكثر دعمًا للعالم العربي والإسلامي، لقد بنينا الثقة بالوقوف إلى جانب حلفائنا وشركائنا، وتمتع الرئيس ترامب بثقة شعوب المنطقة، وأعطانا القدرة على تعزيز المبادرات".

وتوقع كوشنر أن يكون للمنطقة مستقبلًا ورديًا، مع تقارب الشعوب من بعضها البعض.

فيما بيركوفيتش إنه منذ أول رحلة قام بها ترامب إلى السعودية انطلاقًا من إسرائيل، أدرك أنه يمكن أن يحدث اختراق سياسي كبير، وهو ما حصل لاحقًا من خلال الاتفاقات الابراهيمية.

وأبدى الرجلان شعورهما بالرضا مما وصلت إليه دول المنطقة من تقارب مع إسرائيل، مرجحين أن يبقى ذلك لفترة طويلة رغم خروج إدارتهم من الحكم في الولايات المتحدة.

#كوشنر #اسرائيل #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

ملخص هدف مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني (شاهد)

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

ملخص أهداف مباراة الوحدات والحسين إربد في الدوري الأردني 2020 الإياب

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

الأخبار الرئيسية

واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

اغلاق اسرائيل

"اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل لمدة اسبوعين

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاربعاء

وزير خارجية المغرب يكشف كواليس واسرار "اتفاق السلام" مع اسرائيل