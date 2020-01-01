الطقس: استمرار المنخفض الجوي اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غداً

رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الخميس من خطر :

1- التزحلق على الطرقات.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.