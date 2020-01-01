رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2020 الفصل الدراسي الأول

قطر / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية رابط نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة في قطر للفصل الأول عن العام الدراسي 2020 - 2021، إذ يمكن للطلاب الاستعلام عنها الساعات القادمة.

وأفادت مصادر تعليمية بأنه سيتم تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة 2020 في قطر عند الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة الدوحة، مبينة أنها تتضمن النتيجة بالتفصيل.

بدورها، أكدت وزارة التعليم القطرية أن نتيجة الثانوية العامة لن تعلن قبل الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لجميع طلاب هذه المرحلة الدراسية، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلبة.

ونجحت وزارة التعليم في استمرار عملية التدريس الوجاهي على الرغم من الجائحة الصحية، لكن بجهود المخصلين تمكنت بشهادة كل دول العالم من تجنب سيناريو توقف الدراسة.

نتائج الثانوية العامة في قطر 2020: اضغط هنا أو اضغط هنا

كما عقدت امتحانات لجميع الفصول من الأول للحادي عشر عن بعد بشكل إلكتروني، في حين نفذت اختبارات الثاني عشر وجاهيا من خلال حضور التلاميذ إلى المدارس القطرية.

وأفادت الوزارة آنذاك بأنها واجهت تحديا كبيرا في ذلك الوقت، إذ تقدم حوالي 15 ألف طالب وطالبة معهم الإداريين والمراقبين الذين يتحركون بين قاعات الدرس؛ لضمان سير الاختبارات.

وتابعت إنه لم يتم تسجيل حالات أثناء امتحانات الثانوية العامة؛ بسبب التعاون اليومي الشديد مع وزارة الصحة واستنفار كل الطاقات داخل المدارس، الأمر الذي قاد إلى النجاح.