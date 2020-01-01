"اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال بني غانتس فرض اغلاق عام للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وسيبدأ الاغلاق يوم الأحد المقبل ، الساعة 5:00 مساءً

حيث سيتم تطبيق الإغلاق لمدة أسبوعين وسيتم تمديده لمدة أسبوعين آخرين ما لم يتحقق الهدف

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فان تم اتخاذ عدة قرارات منها حصر حركة المرور من المنزل إلى ألف متر. و منع الإقامة في مسكن شخص آخر.

وسيتم إغلاق التجارة والترفيه والتسلية باستثناء عمليات التسليم عن طريق البريد اماا الشركات التي لا تتلقى جمهورًا ستعمل بشكل 50٪ من التصاريح الحالية

اما بالنسبة للنقل العام فسيتم تقليص العمل الى 50٪ من الحجم العادي ؛ اما بالنسبة للتجمعات فقد سمح ما يصل إلى 20 شخص في الأماكن المفتوحة وما يصل إلى 10 اشخاص في الأماكن المغلقة ؛

سيتم إيقاف "الجزر الخضراء" اعتبارًا من يوم الأحد وسيسمح بالرياضات الفردية بدون مسافة (الخروج والعودة إلى المنزل بدون سيارة).

واضاف البيان فانه على عكس عمليات الإغلاق السابقة فانه سيتم تفعيل نظام التعليم هذه المرة جزئيًا.

وستعمل رياض الأطفال في الصفوف 1-4 و11-12 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا. وسيتمكن الآباء من قيادة أطفالهم من الساعة 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

التربية الخاصة مستبعدة وستقام في جميع الأعمار. سيسمح بنقل الأطفال بين الوالدين في حضانة مشتركة.