حاجزان على مدخل النفق والمدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

قلقيلية / سما /

نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً مساء الأربعاء، على مدخل النفق الجنوبي لمدينة قلقيلية والذي يصل قلقيلية بالقرى الجنوبية، ونصب الاحتلال حاجزاً آخر على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود جيش الاحتلال قاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها وإعاقة المرور من الحاجز الذي يقع أسفل الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستوطنة "الفيه منشه"، ويصل الداخل الفلسطيني بالطريق الالتفافي رقم 55.

إلى ذلك، نصب جيش الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قلقيلية الشرقي بالتزامن مع نصب الحاجز العسكري على مدخل النفق الجنوبي، ما أدى إلى خنق المدينة بالكامل المحاطة بجدار الفصل العنصري.