الكين ينشق ويهاجم نتنياهو.. بينيت يعلن منافسته لمنصب رئاسة الحكومة

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت عن منافسته لمنصب رئاسة الحكومة الاسرائيلية.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي: "خان وقت التغيير..حان وقت استبدال نتنياهو و سأدعو جميع الأحزاب المؤيدة لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية إلى الحكومة".

واضاف بينيت" نتنياهو بينما كنا بحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر ، لم يكن موجودًا. علينا أن نشكره على سنوات العمل ، لكن علينا المضي قدمًا."

في وقت مبكر من الصباح ، تم حل الكنيست الـ 23 ، بعد أن لم يتم الوصول إلى ميزانية الدولة لعام 2020 ومن المتوقع إجراء الانتخابات في 23 مارس ، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتوجه فيها الاسرائيليون إلى صناديق الاقتراع خلال عامين. ومع حل الكنيست ، أصبحت الحكومة حكومة انتقالية.

وفي خضم ذلك اعلن الوزير المستوطن زئيف ايلكين انشقاقه عن الليكود و انضمامه لجدعون ساعر ضمن حزبه الجديد.

وشن إلكين هجوما حادا على نتنياهو، مشددا على أن "مصلحته الخاصة اختلطت مع المصالح الوطنية؛ جر إسرائيل إلى أكثر من معركة انتخابية لضمان السيطرة على لجنة التعيينات" في محاولة للسيطرة على الجهاز القضائي بينما يحاكم بقضايا فساد.

والخميس الماضي، سجل ساعر حزبه الجديد "أمل جديد.. وحدة لإسرائيل"، قبل أقل من أسبوع على حل الكنيست. ويشمل برنامج حزب ساعر تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون، قد أعلنت انشقاها عن قائمة حزب الليكود، والانضمام لحزب ساعر، وذلك بعد أيام من إعلان عضوي الكنيست تسفيكا هاوزر ويوعاز هندل، انفصالهما عن كتلة "كاحول لافان"، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، والانضمام إلى ساعر.