الرئيس يعزي بوفاة السفير الأسبق عوني بطاش

رام الله / سما /

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، عائلة السفير الأسبق عوني بطاش، بوفاته.

وأعرب الرئيس خلال اتصاله مع زوجة الفقيد، ونجله محمد، عن تعازيه الحارة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر وحسن العزاء.

وكان بطاش ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت حتى عام 1990، وتولى هناك مسؤولية العديد من المنظمات الشعبية ومدارس المنظمة، وعاد إلى أرض الوطن مع السلطة الوطنية، وتولى منصب مدير عام الشؤون العربية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفي عام 1997 أصبح سفيرا لفلسطين لدى سلطة عمان حتى 2005.