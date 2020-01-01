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وزارة الصحة بغزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: "الفترة الحالية خطيرة وحساسة"

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة بغزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: "الفترة الحالية خطيرة وحساسة"



غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الأربعاء، على أن الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية نظراً لإمكانية الوصول إلى ذروة وباء "كورونا" من منتصف ديسمبر الحالي حتى منتصف يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح لإذاعة صوت القدس: "الإصابات تُسجل بالمئات والنسبة ما بين 35% إلى 40%، المُعول الرئيس مدى إدراك المواطنين بخطورة المرحلة والتعامل بجدية أكبر واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة".

ودعا المواطنين إلى تخفيف حالة الإزدحام قبل يومي الإغلاق، مردفًا "الآن نتحدث عن إجراءات مشددة منها إغلاق يومي الجمعة والسبت حتى نهاية الشهر الحالي ثم يليها تقييم للفترة وتوصيات، ولكن حسب ما هو متوقع ربما يشهد قطاع غزة تشديد في الفترة المقبلة".

وأردفت وزارة الصحة: "أمام ذروة انتشار الوباء ربما نستمر بالإغلاق يومي الجمعة والسبت ولكن الأمر منوط بقرارت خلية الأزمة".

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