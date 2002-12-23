ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله / سما /

دخل ثلاثة أسرى اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهم: أحمد القدرة، وحسام الزعانين، وصهيب سلطان.

فقد دخل الأسير أحمد شكري إبراهيم القدرة (37 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا ونصف.

كما دخل الأسير حسام محمد جمعة الزعانين (40 عاماً)، من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/12/2012م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.

ودخل الأسير صهيب مأمون عبد الله سلطان (25 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه السابع والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/12/2014م.