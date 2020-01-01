الخارجية: تسجيل 25 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف أبناء جالتنا في الولايات المتحدة

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

وأوضح الفريق في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل الإصابات في اوهايو، وميتشغن، والينوي، ودالاس، ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 5834 اصابة، دون تسجيل اية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي، لتبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال الى القاهرة صباح اليوم للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.