اتفاق على افتتاح سفارة مغربیة في "إسرائیل" خلال أسبوعین

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو، مساء یوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على افتتاح ممثلیة مغربیة رسمیة في إسرائیل ً خلال أسبوعین تقریباً.

وقال مكتب نتنیاھو في بیان له، إنّ الوفد الإسرائیلي إلى المغرب برئاسة رئیس ھیئة الأمن القومي مائیر بن شبات، عاد ھذا الصباح إلى تل أبیب.

وأضاف: "خلال الزیارة عقد تصریح مشترك بشأن إقامة العلاقات بین إسرائیل والمغرب، وتم إبرام أربع اتفاقیات تعاون ومذكرات تفاھم في مواضیع الطیران المدني، والإعفاء من تأشیرات الدخول لحملة جوازات السفر الرسمیة، والمیاه وحمایة الاستثمارات".