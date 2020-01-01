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كهرباء الخليل تشرع بتحويل الشبكة الكهربائية إلى أرضية في شارع "اليونسكو" بتكلفة 3 مليون شيكل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء الخليل تشرع بتحويل الشبكة الكهربائية إلى أرضية في شارع "اليونسكو" بتكلفة 3 مليون شيكل



الخليل / سما /

شرعت كهرباء الخليل بتحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية بمسافة 2كم، ضمن مشروع إعادة تأهيل شارع اليونسكو "بيت عينون"، الواقع شمال شرق الخليل والممتد من دوار بيت عينون على الشارع الالتفافي حتى مفترق منطقة قيزون

وأوضح مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ أنّ كهرباء الخليل تولي اهتماماً خاصاً بتطوير الخدمة المُقدمة ورفع كفاءة الشبكة، مشيراً إلى أنّ الطواقم بدأت برفد الموقع بكوابل أرضية 11 كيلو فولت لاستبدال الشبكة، وأخرى 33 كيلو فولت لتأهيل نقاط ربط جديدة في المستقبل، موضحاً أن تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى (3) مليون شيكل، مؤكداً أنّ هذا المشروع من شأنه إزالة الخطر الذي تسببه الشبكات الهوائية وزيادة مرونة الربط الحلقي لشبكة كهرباء الخليل.

من جانبه، بيّن رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة أنّ البلدية طرحت مؤخراً عطاء إعادة تأهيل شارع اليونسكو (المرحلة الأولى)، مؤكداً أهمية هذا المشروع كونه أحد مداخل المدينة الرئيسة وحرص البلدية على إنجازه، لافتاً إلى أنّ المجلس البلدي أطلق اسم "اليونسكو" على الشارع المذكور بعد إدراج الخليل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

#كهرباء الخليل

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