  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الخارجية الأردنية" تدين أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية الأردنية" تدين أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس



عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة، داعياً إلى وقفها فورا.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها أو وصولها إلى داخل المقبرة. وطالب السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، احترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات.

كما أكد الفايز رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونسكو.

#الخارجية الاردنية #القدس #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

مشاهدة مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر في أفريقيا

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

ملخص هدف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأخبار الرئيسية

الصحة الإسرائيلية: تسجيل إصابة 4 أشخاص بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا

"نحن بحاجة لـ 18 ملیون دولار".. أبو حسنة يتحدث عن سیناریوھات حل أزمة رواتب موظفي "الأونروا"

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

11

تقرير اسرائيلي يحذر من تبعات عودة حلف جانبي الأطلسي على اسرائيل.. أبرزها القضية الفلسطينية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة