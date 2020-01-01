"الخارجية الأردنية" تدين أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة، داعياً إلى وقفها فورا.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها أو وصولها إلى داخل المقبرة. وطالب السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، احترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات.

كما أكد الفايز رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونسكو.