هكذا ستحتفل مدينة بيت لحم بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي

بيت لحم / سما /

تحتفل مدينة بيت لحم كل عام في مثل هذا الوقت بعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي، بالعروض الكشفية وسط تجمع آلاف المحتفلين والسياح، إلا أن هذا العام تحتفل المدينة في ظروف استثنائية يفرضها انتشار فيروس كورونا حول العالم.

رغم الظروف الاستثنائية ورغم الجائحة أصرت بيت لحم أن تقدم رسالتها، والاحتفالات هذا العام ستكون وفق الحد الأدنى من البروتوكول، تحت شعار الميلاد نور الحياة ليكون متوافقا مع الحالة وإجراءات السلامة التي يعيشها العالم.

وسيقتصر الاحتفال على الفعاليات الدينية فقط. حيث لن تستقبل مدينة السلام حجاجها كالمعتاد التزاما بإجراءات البروتوكول الصحي.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان إن بيت لحم هذا العيد فارغة من السياح الأجانب والزوار المحليين، وستكون مشاركة المجتمع المحلي محدودة جدا وبأعداد قليلة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن البلدية ستقوم بتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم على الحضور غدا، كما سيتم تعقيم الساحات والطريق التي سيمر بها البطريرك.

من ناحيته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن هذا العيد بالرغم من كل الظروف سيبقى بارقة أمل لأبناء شعبنا بزوال الاحتلال والوباء معا، وإرادة شعبنا قادرة على كسر كل المعيقات التي تحول دون السلام والمحبة والحياة.

وأشار إلى أن المحافظة ستكون مغلقة ولن يتم السماح للزوار من خارج المحافظة بالتواجد التزاما بقرار رئيس الوزراء.

بدوره، قال مدير شرطة بيت لحم العميد طارق الحاج انه ستكون الاجراءات الأمنية التقليدية كما كل عام من ناحية تأمين مرور البطريرك بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بالاجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامة ووجود المعقمات والمحافظة على مسافة التباعد بين المحتفلين الذين سيكونون بأعداد قليلة.

وأوضح سيكون هناك استنفار لأفراد الشرطة في المحافظة البالغ عددهم 500 شرطي، بالإضافة إلى أفراد الاجهزة الأمنية الأخرى، من الساعة السادسة صباحا حتى انتهاء قداس منتصف الليل.

وطلب من المواطنين التعاون مع أفراد الأمن خلال الإغلاق المؤقت لبعض الطرق لتأمين عبور موكب البطريرك.

من جانبه، قال مسير الدفاع المدني ببيت لحم العقيد عمار سلامة إنه وبالتنسيق مع العمليات المشتركة سيكون تواجد مركبة عند دوار نيسان ومركبة في ساحة المهد لتأمين الأعياد من ناحية السلامة العامة، وسيتواجد 24 فردا من أفراد الدفاع المدني في حالة استنفار منذ ساعات الصباح الأولى.

أما من ناحية الخدمات الطبية، فقال مدير الخدمات العسكرية الطبية في بيت لحم ماهر الجنازرة "ستتواجد مركبتان في ساحة المهد بالاضافة الى عيادتين مزودتين بطواقم طبية، واحدة داخل كنيسة المهد وأخرى داخل مركز السلام على جاهزية عالية".

وسيقام قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، في كنيسة المهد، برئاسة حارس الاراضي المقدسة المدبر الرسولي بيير باتستا بيتسابالا.

وسيصل موكب المدبر الرسولي الى بلاط كنيسة المهد حيث ذروة الاحتفالات عند الظهيرة، وسيصار له استقبال رسمي حسب "الستاتيكوس" المتبع.