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مصر تدرس فحوص مصابي كورونا الوافدين من السعودية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدرس فحوص مصابي كورونا الوافدين من السعودية



القاهرة /سما/

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن الوزارة تحلل الآن الإصابات بفيروس كورونا القادمة من السعودية، لاكتشاف ماهية السلالة الجديدة الوافدة.

وعلى صعيد اللقاح المضاد لكورونا، أضافت أن مجلس الوزراء فوض وزيري الصحة والمالية لتوقيع اتفاق مع التحالف الدولي للقاحات وتم توقيع الاتفاق يوم 4 ديسمبر، وأن هناك أولويات في الشحنات والكميات التي ستحصل عليها كل دولة.

وأكدت أن كل شحنة تصل إلى مصر لا يمكن التطعيم بها في اليوم التالي، لأنها تخضع لـ4 تجارب قبل البدء في التطعيم، وتم تصميم مراكز للقاحات، وسيتم اختيار لتسجيل العاملين بالمستشفيات وإعطاء الجرعات لهم، ومتابعتهم خلال الفترة بين التطعيمين.

#مصر #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #السعودية

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