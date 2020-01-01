مباراة الوداد المغربي والملعب المالي بث مباشر في أبطال أفريقيا 2020

المغرب / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد الملعب المالي بث مباشر التي تقام اليوم الأربعاء 23 كانون أول 2020 في أولى مواجهاته بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الوداد والملعب المالي مباشر تبث من ملعب 26 مارس في مالي على القناة المغربية الرياضية بصافرة الحكم الدولي سيكو توري، في ذهاب دور 32 المؤهل للمجموعات.

وسافرت بعثة الوداد الرياضي قبل ثلاثة أيام إلى باماكو العاصمة المالية حيث وصلت هناك لمشاركة الفريق الكروي الأول بالنادي ضد نظيره الملعب المالي في البطولة الأفريقية.

وأجرى لاعبو الوداد والجهاز الفني والإداري مسحة طبية بإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)؛ للوقوف على سلامتهم قبل الموقعة المنتظرة، إذ جاءت العينات سلبية للجميع.

مباراة الوداد والملعب المالي مباشر:

ويطلق الحكم صافرة بداية لقاء الوداد المغربي ضد منافسه المالي عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، السادسة في مصر والأردن والسودان وفلسطين.

ويسعى لاعبو الوداد إلى تكرار الإنجاز وإسعاد الجماهير الحزينة إثر الخروج من نصف نهائي النسخة الأخيرة على يد الأهلي المصري الذي حصد اللقب إثر تفوقه على الزمالك.

في الجهة الثانية، يحاول الملعب المالي الحفاظ على نظافة شباكه طوال مجريات مباراته ضد الوداد، وذلك كي يخوض موقعة الإياب في المغرب بروحٍ معنوية عالية وسط غياب الجمهور.