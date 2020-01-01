"الأشغال" تقدم ورقة حول واقع الإسكان في فلسطين خلال جلسة مجلس وزراء العرب

رام الله /سما/

قدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين وتحدياته وما يتعرض له من سياسات الضم والتهويد والسيطرة عالأرض، والتوسع الإستيطاني التي تزداد وتيرته يوماً بعد يوم، من خلال المشاركة في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي استمرت 3 أيام في جمهورية تونس عبر تقنية الإتصال المرئي.

وقال وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، إن المؤتمر تطرق إلى أكثر من موضوع، منها المناطق العشوائية في المناطق الفلسطينية، وقدمت دولة فلسطين ورقة لنقل التجربة للدول العربية، وشرحت البعد السياسي والإسكاني والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال، وتم التركيز على الإستيطان في المناطق المحتلة بما في ذلك القدس.

كما اشتملت الدورة على مداخلة لدولة فلسطين حول التجربة الفلسطينة بإعادة الإعمار للمناطق المدمرة من قبل الاحتلال ونقل التجربة للدول العربية والأجنبية قدمتها سعدة جمعة.