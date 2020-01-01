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وزير إسرائيلي: تقارب مع بلد إسلامي خامس قبل انتهاء ولاية ترامب

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: تقارب مع بلد إسلامي خامس قبل انتهاء ولاية ترامب



القدس المحتلة /سما/ رويترز

قال وزير بالحكومة الإسرائيلية لقناة (واي نت تي.في) يوم الأربعاء، إن إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنتهي الشهر المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد خامس إلى الركب قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني، قال أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي لواي نت تي.في "نعمل في هذا الاتجاه".

وأضاف "سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل... وأسس اتفاق - اتفاق سلام".

وأحجم الوزير عن تحديد البلد لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج. وأشار إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما، مضيفا أن السعودية ليست كذلك.

وقال إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو "لا، لا، مفاجأة كبيرة وجيدة. دعنا نقول ذلك، لإغلاق التخمين، بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل يوم الثلاثاء وفدا إسرائيليا أمريكيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.

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