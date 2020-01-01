مشاهدة مباراة الترجي التونسي والأهلي بنغازي الليبي بث مباشر .. ليبيا الرياضية

تونس / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي بنغازي الليبي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 التي تقام على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

مباراة الترجي والأهلي بنغازي مباشر لحساب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، تنطلق الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة وفق وقت ليبيا ومصر.

وتبث مباراة الأهلي الليبي والترجي مباشرة عبر قناة الوطنية التلفزة التونسية (Television Tunisienne 1) والقنوات الرياضية الليبية وجميع منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل الإعلام أن الترجي التونسي يخوض الموقعة الأولى له في البطولة الأفريقية، بالزي الثاني باللون الأبيض والأحمر؛ فيما لن يرتدي الأزرق الغامق المعتاد في الدوري المحلي.

مباراة الترجي والأهلي الليبي مباشر:

وشهد التاريخ إقامة مباراتين فقط بين الأهلي والترجي، إذ تغلب الفريق الليبي أول مرة موسم 2014 بثلاثة أهداف لهدفين على أرضه، لكنه خسر في تونس بهدف واحد دون مقابل للخصم.

وأجرى الفريقان التدريب الأخير لهما قبل اللقاء المهم الذي من شأنه أن يقود الفائز ذهابا وإيابا إلى منافسة الأندية الكبرى بدور المجموعات إلى جانب الأهلي والزمالك وغيرها من الفرق.

ويسعى الترجي التونسي إلى الخروج بنتيجة إيجابية وعدد من الأهداف كي يستريح في موقعة الإياب المقررة يوم الأربعاء السادس من الشهر المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.