  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة الترجي التونسي والأهلي بنغازي الليبي بث مباشر .. ليبيا الرياضية

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الترجي التونسي والأهلي بنغازي الليبي بث مباشر .. ليبيا الرياضية



تونس / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي بنغازي الليبي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 التي تقام على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

مباراة الترجي والأهلي بنغازي مباشر لحساب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، تنطلق الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة وفق وقت ليبيا ومصر.

وتبث مباراة الأهلي الليبي والترجي مباشرة عبر قناة الوطنية التلفزة التونسية (Television Tunisienne 1) والقنوات الرياضية الليبية وجميع منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل الإعلام أن الترجي التونسي يخوض الموقعة الأولى له في البطولة الأفريقية، بالزي الثاني باللون الأبيض والأحمر؛ فيما لن يرتدي الأزرق الغامق المعتاد في الدوري المحلي.

مباراة الترجي والأهلي الليبي مباشر:

وشهد التاريخ إقامة مباراتين فقط بين الأهلي والترجي، إذ تغلب الفريق الليبي أول مرة موسم 2014 بثلاثة أهداف لهدفين على أرضه، لكنه خسر في تونس بهدف واحد دون مقابل للخصم.

وأجرى الفريقان التدريب الأخير لهما قبل اللقاء المهم الذي من شأنه أن يقود الفائز ذهابا وإيابا إلى منافسة الأندية الكبرى بدور المجموعات إلى جانب الأهلي والزمالك وغيرها من الفرق.

ويسعى الترجي التونسي إلى الخروج بنتيجة إيجابية وعدد من الأهداف كي يستريح في موقعة الإياب المقررة يوم الأربعاء السادس من الشهر المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

#الترجي التونسي #الترجي #الأهلي بنغازي #الأهلي الليبي #بث مباشر #مباراة الترجي والأهلي بنغازي #الترجي والأهلي بنغازي #الأهلي بنغازي والترجي #مباشر #دوري أبطال أفريقيا #مباراة الترجي مباشر #الأهلي بنغازي مباشر #الترجي والأهلي الليبي #تونس #ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في أفريقيا (شاهد)

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

مشاهدة مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر في أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب بث مباشر .. قناة النادي الأهلي

الأخبار الرئيسية

"نحن بحاجة لـ 18 ملیون دولار".. أبو حسنة يتحدث عن سیناریوھات حل أزمة رواتب موظفي "الأونروا"

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

11

تقرير اسرائيلي يحذر من تبعات عودة حلف جانبي الأطلسي على اسرائيل.. أبرزها القضية الفلسطينية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين