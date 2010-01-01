طرابلس / سما

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يوم الأربعاء، عن موعد عطلة عيد الاستقلال في ليبيا 2020؛ وذلك تنفيذا لأحكام القوانين المعمول بها بشأن العطلات الرسمية.

وقال المجلس الرئاسة إن موعد عطلة عيد الاستقلال 2020 في ليبيا يكون يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري في كافة المؤسسات والهيئات العامة التابعة لحكومة الوفاق.

وشدد على ضرورة أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الامنية والإنسانية مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن إقرار إجازة يوم عيد الاستقلال جاء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع عام 2015.

ولفت إلى أنه تم الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة والحسابات والمخازن وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وحسب البيان، فقد تم الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام بخصوص الدوام الرسمي وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

ودعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة العمل بهذا القرار المتعلق بعطلة عيد الاستقلال من تاريخ صدوره، فيما يلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة العمل على تنفيذه.