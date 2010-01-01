  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

موعد عطلة عيد الاستقلال 2020 في ليبيا

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عطلة عيد الاستقلال 2020 في ليبيا



طرابلس / سما

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يوم الأربعاء، عن موعد عطلة عيد الاستقلال في ليبيا 2020؛ وذلك تنفيذا لأحكام القوانين المعمول بها بشأن العطلات الرسمية.

وقال المجلس الرئاسة إن موعد عطلة عيد الاستقلال 2020 في ليبيا يكون يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري في كافة المؤسسات والهيئات العامة التابعة لحكومة الوفاق.

وشدد على ضرورة أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الامنية والإنسانية مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن إقرار إجازة يوم عيد الاستقلال جاء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع عام 2015.

ولفت إلى أنه تم الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة والحسابات والمخازن وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وحسب البيان، فقد تم الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام بخصوص الدوام الرسمي وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

ودعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة العمل بهذا القرار المتعلق بعطلة عيد الاستقلال من تاريخ صدوره، فيما يلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة العمل على تنفيذه.

#ليبيا #عيد الاستقلال 2020 #عيد الاستقلال #عطلة عيد الاستقلال #وزارة التعليم الليبية #حكومة الوفاق الوطني #إجازة عيد الاستقلال

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

الأخبار الرئيسية

"نحن بحاجة لـ 18 ملیون دولار".. أبو حسنة يتحدث عن سیناریوھات حل أزمة رواتب موظفي "الأونروا"

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

11

تقرير اسرائيلي يحذر من تبعات عودة حلف جانبي الأطلسي على اسرائيل.. أبرزها القضية الفلسطينية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين