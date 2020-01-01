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طولكرم: إغلاق بلدة قفين 4 أيام بسبب "كورونا"

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: إغلاق بلدة قفين 4 أيام بسبب "كورونا"



طولكرم /سما/

أصدر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأربعاء، قرارً بإغلاق بلدة قفين 4 أيام بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ والبلدية، بدءا من اليوم.

وأفاد المحافظ في تصريح صحفي، بأن قرار تشديد الإجراءات وإغلاق البلدة جاء في ظل الإرتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة، وضمن الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، ولفسح المجال لطواقم الطب الوقائي لإستكمال عملها بأخذ العينات من المخالطين، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد على أهمية التقيد  بالإجراءات الوقائية وإتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي هذا الوباء.

يشار إلى أن عدد الإصابات في البلدة صباح اليوم بلغ 17 اصابة.

#محافظ طولكرم #فيروس كورونا #إغلاق بلدة قفين

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