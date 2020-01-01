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الرئيس عباس يُقدم مكرمة رئاسية لجامعة القدس المفتوحة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يُقدم مكرمة رئاسية لجامعة القدس المفتوحة



رام الله /سما/

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكرمة إلى جامعة القدس المفتوحة، بتبرعه لصالح مباني فرع الجامعة في محافظة رام الله والبيرة.

وأعلنت الجامعة إطلاق اسم المناضل الوطني الكبير باسل عقل على أحد مبانيها في محافظة رام الله والبيرة، تكريسا لوفاء سيادته لرعيل قيادات الثورة الفلسطينية الذين ضحوا في سبيل تحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة.

وتقدمت إدارة الجامعة وقطاعاتها بالشكر للرئيس على هذه المكرمة، وأكدت أنها ستبقى المؤازرة والداعم الدائم لسيادته في كل ما يسعى إليه لتحقيق حقوق شعبنا والمحافظة على ثوابته حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

#الرئيس عباس #جامعة القدس المفتوحة

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