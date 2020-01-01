  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا



رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا في فلسطين، فرتاس بنكايتيس.

وأشاد المالكي بالعلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية ليتوانيا، مؤكدًا الرغبة الحقيقية لدى فلسطين لتعميق العلاقة مع ليتوانيا، على مختلف الأصعدة السياحية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأعرب عن رغبة فلسطين بفتح مكتب تمثيل لها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الذي من شأنه أن يسهم في المضي قدما في العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد بنكايتيس موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وقرارات للشرعية الدولية، واستمرار بلاده بدعم المشاريع التطويرية في فلسطين، واستمرار بلاده بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا.

وتعهد أن تكون فترة وجوده في فلسطين، فترة لتعزيز العلاقات الفلسطينية الليتوانية.

وتمنى المالكي لبنكايتيس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون، من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

11

تقرير اسرائيلي يحذر من تبعات عودة حلف جانبي الأطلسي على اسرائيل.. أبرزها القضية الفلسطينية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست