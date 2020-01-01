المالكي يتسلم أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا

رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية ليتوانيا في فلسطين، فرتاس بنكايتيس.

وأشاد المالكي بالعلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية ليتوانيا، مؤكدًا الرغبة الحقيقية لدى فلسطين لتعميق العلاقة مع ليتوانيا، على مختلف الأصعدة السياحية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأعرب عن رغبة فلسطين بفتح مكتب تمثيل لها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الذي من شأنه أن يسهم في المضي قدما في العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد بنكايتيس موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وقرارات للشرعية الدولية، واستمرار بلاده بدعم المشاريع التطويرية في فلسطين، واستمرار بلاده بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا.

وتعهد أن تكون فترة وجوده في فلسطين، فترة لتعزيز العلاقات الفلسطينية الليتوانية.

وتمنى المالكي لبنكايتيس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون، من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.