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مواصلات غزة: طالبنا بتمديد قرار تخفيض الديون المتراكمة على المركبات

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواصلات غزة: طالبنا بتمديد قرار تخفيض الديون المتراكمة على المركبات



غزة /سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والموصلات بغزة خليل الزيان، اليوم الأربعاء، أنّ قرار تخفيض الديون المتراكمة على المركبات ينتهي مع نهاية العام الحالي وطالبت الوزارة بتمديد التخفيض للعام القادم في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه كافة أبناء شعبنا وخاصة سائقي المركبات العمومية.

وقال الزيان في تصريح صحفي (لإذاعة صوت الأقصى): "إنّ الوزارة قدمت رؤية لمجلس الوزراء واللجان المختصة فيما يتعلق بالإعفاء عن فترة جائحة "كورونا" أو المساهمة والتخفيف عن أبناء شعبنا خاصة سائقي الأجرة المتضررين من الإغلاق ومن الجائجة".

وأكّد على أنّ الفحص الشتوي مهم وضروري جداً حسب أحكام القانون الفلسطيني ورسومه زهيده، ولا بد من التأكد من المركبة وصيانتها في فصل الشتاء للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة لأبناء شعبنا، مُشيراً إلى أنّ مشكلة الازدحام تسبب إزعاج للمواطنين وربما تؤدي لحوادث والوزارة تتابع مع الجهات المختصة والبلدية وتبحث عن حلول أفضل، ومكاتبنا مفتوحة لمتابعة الشكاوى.

واختتم الزيان حديثه، قائلاً: إنّنا نؤمن بالشفافية والنزاهة، وتركيب الكاميرات لاختبار السياقة حيث نسعى من خلاله لتخريج سائقين مهرة حفاظاً على أرواح المواطنين، والطالب يتعلم من أخطائه وممكن أن يتجاوزها فيما بعد وتعطي ارتياح للطالب والفاحص".

#وزارة النقل والمواصلات #غزة

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