  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مالية غزة تكشف عن الإيرادات ورواتب ومستحقات الموظفين

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تكشف عن الإيرادات ورواتب ومستحقات الموظفين



غزة /سما/

كشف الناطق باسم وزارة المالية بغزة بيان بكر، اليوم الأربعاء، عن الإيرادات ورواتب ومستحقات الموظفين.

وأكّد بكر لإذاعة صوت الأقصى، على سعي الوزارة لتحسين وزيادة نسبة صرف الرواتب للموظفين، مضيفاً: "لن نتوانى عن زيادة نسبة الصرف في أي فرصة وهذا على رأس أولوياتنا.

وأوضح أن وزارة المالية تأثرت بشكل سلبي من جائحة كورونا، وكان عاماً مالياً ثقيلاً بالأعباء على الوزارة المثقلة أصلاً بالأعباء أساساً والمنهكة مالياً نتيجة الحصار المفروض على غزة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أدت لانخفاض إيرادات الحكومة وزيادة في النفقات الطارئة غير المتوقعة في موازنة العام السابق فلم يكن في الحسبان موازنة للجائحة.

وبيّن أن انخفاض الحركة التجارية بغزة أثَّر على دفع الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات وزارة المالية، شاكراً فرسان وزارة الصحة والداخلية لمساهمتهم الكبيرة في خدمة المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأوضح، أن الوزارة صرفت خلال الجائحة مبالغ كبيرة بملايين الشواقل للمستلزمات الطبية والصحية والحملات التي قامت بها وزارة الداخلية وتوفير المستلزمات لمراكز الحجر الصحي.

وقال:"رغم الأزمة تمكنا من المحافظة على استمرار صرف رواتب الموظفين بشكل دائم من بداية العام ورفعنا النسبة من 40 % لـــ 50 %. ولا يوجد لدى وزارة المالية ما تدخره، وشهرياً بعد صرف الرواتب تكون أرصدتنا سالبة مكشوفة لدى البنوك لتكملة الرواتب.

وتمنى بكر، أن يكون هناك تحسن في الإيراد العام القادم وأن تتحسن القوة الشرائية وأن تتحسن القوة كذلك لدى دافع الضرائب، وبالتالي تتحسن نسبة صرف رواتب الموظفين.

وشدد على سعى الوزارة لتوسيع الإستفادة من المستحقات وأنشأنا الحافظة الإلكترونية لإتمام الموظف جميع معاملاته الحكومية بدون دفع من خلال ملف المستحقات، موضحاً أن الموظف يستفيد من المستحقات في الزواج والعلاج والمعاملات الحكومية وحالات الوفاة بالإضافة لرسوم الجامعات حيث يستفيد منها أكبر عدد من الموظفين.

#غزة #وزارة المالية #رواتب الموظفين #قطاع غزة #حكومة غزة

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر

تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

نورس ..من مدارس الأونروا في سورية إلى واحد من كبار الباحثين عن لقاح لفيروس كوفيد-19

وزير الدفاع الإيراني يكشف سبب اغتيال العالم النووي فخري زادة

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

11

تقرير اسرائيلي يحذر من تبعات عودة حلف جانبي الأطلسي على اسرائيل.. أبرزها القضية الفلسطينية

حرب

معاريف: الجيش يخطط لقتل 300 عنصر من "حماس" في كل يوم بالحرب القادمة

الصحة : 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

مصادر في حزب "أزرق أبيض": الحزب سيتفكك قبل انتخابات الكنيست