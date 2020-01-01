داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

غزة /سما/

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الأربعاء، أنّه من المحتمل تمديد الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ما بعد شهر ديسمبر الحالي، مُشيراً إلى أنّ الإغلاق الشامل لفترة طويلة سيكون له آثارا كبيرة على المواطنين.

وقال البزم، في تصريح إذاعي: إنّ الإغلاق الكامل المعمول به في قطاع غزة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، سيستمر لنهاية الشهر.

وأضاف: "الذهاب للإغلاق الشامل لفترة طويلة، سيكون أضرار كبير على الاقتصاد، مؤكّداً على وجود تواصل مع كل القطاعات التي تعمل حالياً، لمتابعة إجراءات الوقاية".

وفي سياق منفصل، أوضح البزم أنّ احتفالات "الكريسماس" ستتوقف في غزة، كباقي دول العالم، التي أوقفت الاحتفالات، بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم، في ظل انتشار وباء "كورونا".

واختتم حديثه قائلاً: "نحن في غزة نمنع الأفراح وبيوت العزاء بشكل عام حفاظاً على سلامة الناس، وليس فقط احتفالات معينة"، مبيناً أنّ الجميع يعلم أنّ هناك عادات اجتماعية معينة، لكن لا بد من إيقاف هذه العادات وتغييرها، في ظل انتشار وباء كورونا.