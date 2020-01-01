رابط التصويت في استفتاء النادي الأكثر شعبية غرب قارة آسيا 2020 .. الاتحاد الآسيوي

كوالالمبور / سما

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء 23 ديسمبر / كانون أول 2020، عن رابط التصويت في استفتاء النادي الأكثر شعبية في غرب قارة آسيا للموسم الرياضي الحالي.

وقال (AFC): بعد أشهر على إطلاق استفتاء أكثر الأندية شعبية في كل دولة، والذي أطلقه الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حان الوقت لنطرح السؤال الأهم: من هو أكثر الأندية شعبية في قارة آسيا؟.

وأضاف اتحاد الكرة الآسيوي: على مدار الأشهر الماضية، تناولت هذه السلسلة الدول المختلفة في قارة آسيا، وترشح في نهاية كل استفتاء فريق من كل دولة، وفي بعض الحالات قمنا باختيار فريقين أو أكثر نتيجة تقارب نتائج بعض الفرق وحصول أكثر من فريق من ذات الدولة على أصوات بمئات الآلاف من المشاركين.

وتابع الاتحاد الآسيوي: وفي الجزء الرابع والأخير من هذه السلسلة، سيتم التركيز على أكثر الأندية شعبية في منطقة غرب آسيا، والتي تشتهر جماهيرها بالعشق الكبير للعبة كرة القدم، وتنتشر فيها الأندية ذات الشعبية الكبيرة.

رابط موقع الاتحاد الآسيوي التصويت في الاستفتاء: اضغط هنا

وأردف قائلا: يشارك في استفتاء غرب آسيا الأندية الفائزة في التصويت الذي جرى بكل دولة، بالإضافة إلى أربعة أندية أخرى حصدت عدد كبير من الأصوات عند حصولها على المركز الثاني في بلدها.

وحسب الاتحاد، يتأهل فريقان من كل منطقة إلى الدور النهائي، من أجل تحديد أكثر الأندية شعبية وجماهيرية في قارة آسيا. ويستمر التصويت لتحديد أكثر الأندية شعبية في منطقة غرب آسيا لغاية يوم السبت 26 كانون الأول/ديسمبر، عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت ماليزيا (الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وينافس في تصويت استفتاء النادي الأكثر شعبية غرب آسيا، الفيصلي والوحدات الأردنيين، شباب الخليل وهلال القدس الفلسطينيين، الزوراء والشرطة العراقيين، العربي القطري، شعب إب اليمني، الهلال والنصر السعوديين، النجمة اللبناني، الاتحاد السوري، الشارقة الإماراتي، القادسية الكويتي، المحرق البحريني، ظفار العماني،