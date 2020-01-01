نتنياهو يسعى لإحكام سيطرته الكاملة على حزب "الليكود"

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يسعى لإحكام سيطرته الكاملة على الحزب الذي يرأسه "الليكود"، بعد حل الكنيست والتوجه للانتخابات الرابعة في غضون عامين.



ونقلت القناة عن مسؤولين في الليكود، أن الحزب لن يُجري انتخابات تمهيدية قبيل الانتخابات المقبلة، خاصةً أن نتنياهو تخلص من خصومه داخل الحزب وأبرزهم جدعون ساعر الذي انشق عن الحزب وأسس حزبًا جديدًا أسماه "الأمل الجديد".



وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يُفضل الاستقرار داخل حزبه والإبقاء على الوضع كما هو.



وقالت القناة السابعة: إن نتنياهو يخشى من أن الانتخابات التمهيدية قد تؤدي إلى دخول شخصيات جديدة لقائمة حزبه ما يؤثر عليه.



وبحسب القوانين الداخلية للحزب، فإن نتنياهو يحتفظ بحق إسقاط أعضاء من قائمة حزبه، وكذلك إدخال أعضاء جدد.